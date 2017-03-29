Київщина потрапила у п'ятірку лідерів за обсягом будівництва житла в Україні

За даними відомства, у січні-лютому цього року у Харківській області було виконано будівельних робіт із будівництва житла на 941 млн грн, у Дніпропетровській – на 788 млн грн, в Одеській– на 767 млн грн, у Полтавській – на 735 млн грн, у Київській – на 481 млн грн.

Варто відзначити, що індекс будівельної продукції у Київській області за 2 місяці зріс на 30,8%, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, за підсумками 2016 року серед районів Київської області лідером за обсягом виконаних будівельних робіт визнано Києво-Святошинський район, а серед міст регіону – Бровари.

За результатами опитування, Бровари визнано найкращим передмістям столиці. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко).

Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. доларів США.