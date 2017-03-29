Киевская область вошла в пятерку лидеров по объему строительства жилья в Украине

По данным ведомства, в январе-феврале этого года в Харьковской области было выполнено строительных работ по строительству жилья на 941 млн грн, в Днепропетровской - на 788 млн грн, в Одеський- на 767 млн ​​грн, в Полтавской - на 735 млн грн, в Киевской - на 481 млн грн.

Стоит отметить, что индекс строительной продукции в Киевской области за 2 месяца вырос на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, по итогам 2016, среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признано Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.

По результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах сводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавский городок).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. Долларов США.