Київрада затвердила виділення 625 млн грн на будівництво Подільського мостового переходу

“У рамках змін до Програми соцекономрозвитку, ми підтримали збільшення асигнувань на 625 мільйонів гривень за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету, які спрямовують на будівництво Подільського мостового переходу. Це вигідний для міста проект. Адже уряд нам погодив наступну схему: кожна гривня, вкладена містом у мостовий перехід, автоматично зменшує нам на відповідну суму борг перед державою. Отже в результаті ми отримуємо не лише міст, але й зменшення нашого зовнішнього запозичення”, -наголосив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Також, у рамках коригування Програми соцекономрозвитку на 2017 рік, Київ готовий направити додаткових 20 мільйонів гривень на реалізацію проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації”.

“Це стало можливим за рахунок видатків з Державного бюджету України на 2017 рік. Окрім цього, за рахунок субвенцій передбачених держбюджетом Київрада підтримала направлення 18,6 мільйонів гривень на проведення робіт, пов’язаних зі створенням та забезпеченням функціонування центрів надання послуг у форматі “Прозорий офіс”, — наголосив А.Странніков.

Як повідомляв УНН, Київрада виділить землю для меморіалу Героїв Небесної Сотні.