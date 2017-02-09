Киевсовет утвердил выделение 625 млн грн на строительство Подольского мостового перехода

"В рамках изменений до Программы соцэкономразвития, мы поддержали увеличение ассигнований на 625, млн. гривен за счет средств специального фонда городского бюджета, которые направляются на строительство Подольского мостового перехода. Это выгодный для города проект. Ведь правительство нам согласовало следующую схему: каждый рубль, вложенный городом в мостовой переход, автоматически уменьшает нам на соответствующую сумму долг перед государством. Так что в результате мы получаем не только мостовой переход, но и уменьшение нашего внешнего заимствования ", -отметил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Также, в рамках корректировки Программы соцэкономразвития на 2017 год, Киев готов направить дополнительных 20 млн. гривен на реализацию проекта "Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации".

"Это стало возможным за счет расходов из Государственного бюджета Украины на 2017 год. Кроме этого, за счет субвенций предусмотренных госбюджетом Киевсовет поддержал направление 18,6 млн. гривен на проведение работ, связанных с созданием и обеспечением функционирования центров предоставления услуг в формате "Прозрачный офис", - подчеркнул А.Странников.

Как сообщал УНН, Киевсовет выделит землю для мемориала Героев Небесной Сотни.