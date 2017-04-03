Київрада запропонувала увічнювати видатних людей лише через 10 років після їх смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Для увічнення пам’яті видатних людей, у Києві пропонують зачекати 10 років після їхньої смерті, передає УНН з посиланням на прес-службу Київради.
Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків депутати погодили внесення змін до Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві.
Зокрема, у порядку пропонується визначити, що присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен чи псевдонімів фізичних осіб здійснюється не раніше як через 10 років з дня смерті особи, пам’ять якої увічнюється. Раніше такі терміни були відсутні.
Також проект рішення пропонує здійснювати перейменування об’єктів міського підпорядкування відповідно до закону про декомунізацію.
Відповідний проект рішення має також розглянути постійна комісія Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики.
Як повідомляв УНН, Київрада продовжила період переоформлення картки киянина.