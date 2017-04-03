Киевсовет предложил увековечивать выдающихся людей только через 10 лет после их смерти
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Для увековечения памяти выдающихся людей, в Киеве предлагают подождать 10 лет после их смерти, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали внесение изменений в Порядок наименования объектов городского подчинения, присвоении юридическим лицам и объектам городского подчинения имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий в городе Киеве.
В частности, в порядке предлагается определить, что присвоении юридическим лицам и объектам городского подчинения имен или псевдонимов физических лиц осуществляется не ранее чем через 10 лет со дня смерти лица, память которой увековечивается. Ранее такие сроки отсутствовали.
Также проект решения предлагает осуществлять переименование объектов городского подчинения в соответствии с законом о декоммунизации.
Соответствующий проект решения должен также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.
Как сообщал УНН, Киевсовет продлил период переоформления карточки киевлянина.