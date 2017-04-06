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Київрада заборонила голосування за петиції з російських пошт

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Технічна служба автоматично блокуватиме голосування на сервісі електронних петицій із поштових адрес на російських доменах. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.

За дорученням заступника міського голови — секретаря Київради Володимира Прокопіва, технічна служба автоматично блокуватиме голосування на сервісі електронних петицій із поштових адрес на доменах: @mail.ru, @list.ru, @bk.ru, @inbox.ru. За словами В.Прокопіва така потреба виникла, оскільки саме з цих доменів було виявлено найбільшу кількість автоматичного введення інформації.

“Зважаючи на спрощену процедуру реєстрації поштових скриньок на даному домені та враховуючи ситуацію на сході країни — міською владою прийнято рішення про автоматичне блокування та недопущення до голосування на сервісі електронних петицій з поштових адрес на російських доменах. Яскравим прикладом саме таких фальсифікацій є голосування за петицію “Про винесення заводу “Фанплит” за межі міста Києва”. Під час перевірки голосування за цю петицію, було виявлено та відраховано майже чотири тисячі голосів за ознакою використання автоматичних засобів”, - розповів В.Прокопів.

Секретар Київради також зазначив, що саме з російських доменів технічна служба виявляє різні критерії “накрутки голосів”. Йдеться, зокрема, про поштові адреси, імена яких створені автоматичними генераторами імен, голосування понад 30-40 разів з однієї IP-адреси, голосування за рівномірними проміжками часу тощо.

“Щоб унеможливити фальсифікацію при голосуванні за петиції, ми вирішили автоматично блокувати голосування на сервісі е-звернень із поштових адрес на російських доменах”, - резюмував В.Прокопів.

Як повідомляв УНН, автор гімну столиці став почесним громадянином Києва.

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