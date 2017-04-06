Киевсовет запретил голосования за петиции с российских почт

По поручению заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, техническая служба будет автоматически блокировать голосования на сервисе электронных петиций из почтовых адресов на доменах: @ mail.ru, @ list.ru, @ bk.ru, @ inbox.ru. По словам В.Прокопива такая необходимость возникла, поскольку именно из этих доменов было обнаружено наибольшее количество автоматического ввода информации.

"Учитывая упрощенную процедуру регистрации почтовых ящиков на данном домене и учитывая ситуацию на востоке страны - городскими властями принято решение о автоматическая блокировка и недопущения к голосованию на сервисе электронных петиций из почтовых адресов на российских доменах. Ярким примером именно таких фальсификаций является голосование за петицию "О вынесении завода" Фанплит "за пределы города Киева". Во время проверки голосования за эту петицию, было обнаружено и отчислено почти четыре тысячи голосов по признаку использования автоматических средств ", - рассказал В.Прокопив.

Секретарь Киевсовета также отметил, что именно из российских доменов техническая служба выявляет различные критерии "накрутки голосов". Речь идет о почтовых адресах, имена которых созданы автоматическими генераторами имен, голосования более 30-40 раз с одного IP-адреса, голосование за равномерными промежутками времени и тому подобное.

"Чтобы исключить фальсификацию при голосовании за петиции, мы решили автоматически блокировать голосования на сервисе электронной обращений с почтовых адресов на российских доменах", - резюмировал В.Прокопив.

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