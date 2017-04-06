Киевсовет запретил голосования за петиции с российских почт

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47593 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104185 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160181 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118188 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117524 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113107 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104652 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154569 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Киевсовет запретил голосования за петиции с российских почт

Киевсовет запретил голосования за петиции с российских почт

Киев  •  УНН

 • 11225 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Техническая служба автоматически блокировать голосования на сервисе электронных петиций из почтовых адресов на российских доменах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

По поручению заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, техническая служба будет автоматически блокировать голосования на сервисе электронных петиций из почтовых адресов на доменах: @ mail.ru, @ list.ru, @ bk.ru, @ inbox.ru. По словам В.Прокопива такая необходимость возникла, поскольку именно из этих доменов было обнаружено наибольшее количество автоматического ввода информации.

"Учитывая упрощенную процедуру регистрации почтовых ящиков на данном домене и учитывая ситуацию на востоке страны - городскими властями принято решение о автоматическая блокировка и недопущения к голосованию на сервисе электронных петиций из почтовых адресов на российских доменах. Ярким примером именно таких фальсификаций является голосование за петицию "О вынесении завода" Фанплит "за пределы города Киева". Во время проверки голосования за эту петицию, было обнаружено и отчислено почти четыре тысячи голосов по признаку использования автоматических средств ", - рассказал В.Прокопив.

Секретарь Киевсовета также отметил, что именно из российских доменов техническая служба выявляет различные критерии "накрутки голосов". Речь идет о почтовых адресах, имена которых созданы автоматическими генераторами имен, голосования более 30-40 раз с одного IP-адреса, голосование за равномерными промежутками времени и тому подобное.

"Чтобы исключить фальсификацию при голосовании за петиции, мы решили автоматически блокировать голосования на сервисе электронной обращений с почтовых адресов на российских доменах", - резюмировал В.Прокопив.

Как сообщал УНН, автор гимна столицы стал почетным гражданином Киева.

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