Київрада виділить землю для меморіалу Героїв Небесної Сотні

Відповідно до рішення, передбачається розробка проекту землеустрою для Музею Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної сотні, 3 у Печерському районі орієнтовною площею 1,23 га. На відповідній земельній ділянці планується будівництво, експлуатація та обслуговування меморіально-музейного комплексу.

“Єдиним місцем, що відповідає всім вимогам, містобудівній логіці та історичній зумовленості для створення музею, є земельна ділянка на Алеї Героїв Небесної Сотні, 3. Після Революції Гідності, Майдан Незалежності для кожного українця, без перебільшення, став сакральним місцем. І нині, більшість жителів столиці хочуть бачити на Алеї Небесної сотні - Меморіал”, - наголосив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

Він також зазначив, що вкрай важливо розробити проект землеустрою, адже зусиллями волонтерів та Інституту національної пам’яті зібрано майже дві тисячі артефактів, які потребують певних умов для збереження, реставрації й експонування. Наразі вони тимчасово зберігаються в непристосованих умовах у Музеї Івана Гончара та Музеї історії України у Другій світовій війні. Але музеям бракує площ навіть для своїх збірок. Крім того, Музей Революції Гідності має стати культурно-просвітницьким майданчиком.

Рішення підтримали 103 депутати.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Києві з’явиться Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні.