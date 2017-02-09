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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевсовет выделит землю для мемориала Героев Небесной Сотни

Киев • УНН

 • 13042 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Киевсовет выделит землю для мемориала Героев Небесной Сотни

Согласно решению, предусматривается разработка проекта землеустройства для Музея Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной сотни, 3 в Печерском районе ориентировочной площадью 1,23 га. На соответствующем земельном участке планируется строительство, эксплуатация и обслуживание мемориально-музейного комплекса.

“Единственным местом, отвечающим всем требованиям, градостроительной логике и исторической обусловленности для создания музея, является земельный участок на Аллее Героев Небесной Сотни, 3. После Революции Достоинства, Майдан Независимости для каждого украинца, без преувеличения, стал сакральным местом. И сейчас, большинство жителей столицы хотят видеть на Аллее Небесной сотни - Мемориал”, - отметил заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Он также отметил, что крайне важно разработать проект землеустройства, ведь усилиями волонтеров и Института национальной памяти собрано почти две тысячи артефактов, которые требуют определенных условий для сохранения, реставрации и экспонирования. Сейчас они временно хранятся в неприспособленных условиях в Музее Ивана Гончара и Музее истории Украины во Второй мировой войне. Но музеям не хватает площадей даже для своих сборников. Кроме того, Музей Революции Достоинства должен стать культурно-просветительской площадкой.

Решение поддержали 103 депутата.

Напомним, как сообщал УНН, в Киеве появится Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни.

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