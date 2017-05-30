КМДА ще не зверталась щодо демонтажу пам’ятника Щорсу - Мінкульт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Київська міська державна адміністрація досі не звернулася до Міністерства культури щодо демонтажу пам’ятника Миколі Щорсу в Києві. Про це УНН повідомили в Міністерстві культури у відповідь на інформаційний запит.
“Стосовно демонтажу пам’ятника Щорсу М.О. в м. Києві повідомляємо, що станом на сьогодні до Мінкультури відповідний пакет документів від Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не надходив. У разі надходження зазначеного пакету документів, вказане питання буде розглянуте в порядку, визначеному законодавством України”, — йдеться в інформаційному запиті.
Нагадаємо, 23 березня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення “Про заходи щодо переміщення пам’ятника військовому діячеві Щорсу М.О.”. Відповідне рішення передбачає звернення до Міністерства культури України з проханням внести пропозицію щодо переміщення пам’ятника Миколі Щорсу на розгляд Кабінету Міністрів.