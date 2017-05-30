КГГА еще не обращалась относительно демонтажа памятника Щорсу - Минкульт

"Что касается демонтажа памятника Щорсу Н.А. в г. Киеве сообщаем, что на сегодня в Минкультуры соответствующий пакет документов от Департамента культуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) не поступал. В случае поступления указанного пакета документов, указанный вопрос будет рассмотрен в порядке, определенном законодательством Украины", - говорится в информационном запросе.

Напомним, 23 марта на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "О мерах по перемещению памятника военному деятелю Щорсу Н.А.". Соответствующее решение предусматривает обращение в Министерство культуры Украины с просьбой внести предложение о перемещении памятника Николаю Щорсу на рассмотрение Кабинета Министров.