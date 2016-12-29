Київрада розгляне петицію щодо знесення нового фасаду театру на Андріївському узвозі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Київська міська рада прийняла до розгляду петицію про повернення історичного вигляду Андріївському узвозу та знесення нового фасаду театру. Про це повідомляє прес-служба Київради, передає УНН.
“Електронна петиція „Повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, який є загальним спадком всього українського народу. Знести новий фасад театру та зобов’язати повернути історичний вигляд будинку“ набрала необхідну, згідно з рішенням Київської міської ради „Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій“, кількість голосів та прийнята до розгляду”, — йдеться у повідомленні прес-служби.
Варто зазначити, що відповідна петиція набрала 10 009 голосів із мінімально необхідних 10 000.
При цьому у прес-службі зазначили, що київський міський голова Віталій Кличко доручив постійним комісіям Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування, а також із питань культури, туризму та інформаційної політики розглянути дану електронну петицію.
Нагадаємо, на сайті Київської міської ради зареєстровано електронну петицію з проханням повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, знести новий фасад Київського драматичного театру на Подолі та повернути історичний вигляд будинку.