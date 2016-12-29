Киевсовет рассмотрит петицию о сносе нового фасада театра на Андреевском спуске
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Киевский городской совет принял к рассмотрению петицию о возвращении исторического облика Андреевскому спуску и сносе нового фасада театра. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает УНН.
"Электронная петиция "Вернуть исторический вид Андреевскому спуску, который является общим наследием всего украинского народа. Снести новый фасад театра и обязать вернуть исторический облик зданию" набрала необходимое, согласно решению Киевского городского совета "Об утверждении Положения о порядке подачи и рассмотрения электронных петиций", количество голосов и принята к рассмотрению", - говорится в сообщении пресс-службы.
Стоит отметить, что соответствующая петиция набрала 10 009 голосов при минимально необходимых 10 000.
При этом в пресс-службе отметили, что киевский городской голова Виталий Кличко поручил постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также по вопросам культуры, туризма и информационной политики рассмотреть данную электронную петицию.
Напомним, на сайте Киевского городского совета зарегистрировали электронную петицию с просьбой вернуть исторический облик Андреевскому спуску, снести новый фасад Киевского драматического театра на Подоле и вернуть исторический облик зданию.