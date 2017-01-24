Київрада підтримала виділення землі для другої черги родин загиблих учасників АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Постійна комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування підтримала проект рішення, що передбачає передачу у власність для другої черги членів сімей загиблих киян-учасників АТО земельних ділянок у селищі Биківня. Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, передає УНН з посиланням на пре-службу КМДА.
“Сьогодні профільна комісія підтримала виділення землі для другої черги родин — 50 осіб. Станом на сьогодні у Києві зареєстровано 206 родин загиблих учасників АТО. Першою чергою, у 2016 році, ми виділили 92 земельні ділянки. Загалом за два роки виділено 142 земельні ділянки із 206 необхідних. Наступним нашим кроком стане підготовка до виділення третьої черги — для 64 родин”, — сказав В.Бондаренко.
Як повідомлялося раніше, влада передбачила на 2017 рік комплекс заходів для посилення соціального захисту киян-учасників антитерористичної операції, а також родин загиблих учасників АТО і Героїв Небесної Сотні.
Зокрема, покривання витрат на житлово-комунальні послуги, на безкоштовне поховання загиблих учасників АТО та виготовлення і встановлення надгробків, на дороговартісне лікування. Серед іншого планується забезпечити оздоровлення дітей учасників АТО до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка їх замінює.