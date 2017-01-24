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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевсовет поддержал выделение земли для второй очереди семей погибших участников АТО

Киевсовет поддержал выделение земли для второй очереди семей погибших участников АТО

Киев • УНН

 • 8445 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала проект решения, предусматривающий передачу в собственность для второй очереди членов семей погибших киевлян-участников АТО земельных участков в поселке Быковня. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службе КГГА.

"Сегодня профильная комиссия поддержала выделение земли для второй очереди семей - 50 человек. На сегодня в Киеве зарегистрированы 206 семей погибших участников АТО. В первую очередь, в 2016 году, мы выделили 92 земельных участка. Всего за два года выделено 142 земельных участка из 206 необходимых. Следующим нашим шагом станет подготовка к выделению третьей очереди - для 64 семей", - сказал В.Бондаренко.

Как сообщалось ранее, власти предусмотрели на 2017 год комплекс мер по усилению социальной защиты киевлян-участников антитеррористической операции, а также семей погибших участников АТО и Героев Небесной Сотни.

В частности, покрытие расходов на жилищно-коммунальные услуги, на бесплатное захоронение погибших участников АТО и изготовление и установка надгробий, на дорогостоящее лечение. Среди прочего планируется обеспечить оздоровление детей участников АТО до 7 лет в сопровождении матери, отца или лица, которое их заменяет.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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