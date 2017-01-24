Киевсовет поддержал выделение земли для второй очереди семей погибших участников АТО

"Сегодня профильная комиссия поддержала выделение земли для второй очереди семей - 50 человек. На сегодня в Киеве зарегистрированы 206 семей погибших участников АТО. В первую очередь, в 2016 году, мы выделили 92 земельных участка. Всего за два года выделено 142 земельных участка из 206 необходимых. Следующим нашим шагом станет подготовка к выделению третьей очереди - для 64 семей", - сказал В.Бондаренко.

Как сообщалось ранее, власти предусмотрели на 2017 год комплекс мер по усилению социальной защиты киевлян-участников антитеррористической операции, а также семей погибших участников АТО и Героев Небесной Сотни.

В частности, покрытие расходов на жилищно-коммунальные услуги, на бесплатное захоронение погибших участников АТО и изготовление и установка надгробий, на дорогостоящее лечение. Среди прочего планируется обеспечить оздоровление детей участников АТО до 7 лет в сопровождении матери, отца или лица, которое их заменяет.