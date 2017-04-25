Київрада додатково виділила 19 млн грн на проведення Євробачення

"Зокрема йдеться про 19 млн грн на розгортання комплексної системи відеоспостереження в містях локації пісенного конкурсу. Це дуже важливо, бо безпека є одним з ключових пріоритетів. Відповідно до рекомендації Національної поліції України, також там передбачено кошти на придбання урн, благоустрій, залучення волонтерів та проведення спортивно-масових заходів", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Також депутати погодили виділення 1,2 млрд грн на ремонт дорожньої інфраструктури та відновлення міжквартальних проїздів Києва.

"Найбільший обсяг коригувань (бюджету - ред.) -1 млрд 200 млн грн планується спрямувати на ремонт дорожньої інфраструктури нашого міста. В цій сумі передбачено і 100 млн грн на ремонт ті відновлення міжквартальних проїздів", - сказав В.Кличко.

Крім того, депутати ухвалили рішення про надання фінансової домпомоги КП "Київпастранс" у розмірі 81 млн для розрахунків за електроенергію, а також надати 204 млн районним підприємствам з обслуговування житлового фонду у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітньої плати, тарифів ра електроенергію а також на вивезення сміття, на послуги з утримування будинків і прибудинкових територій.

Таке рішення було ухвалене із урахуванням правки, згідно з якою на фінансування ремонту міжквартальних проїздів буде збільшено із запланованих до 130 млн грн. За врахування цієї правки проголосували 89 депутатів Київради.

Як повідомляв УНН, Київ виділив півмільйона гривень на підготовку столичних волонтерів до Євробачення-2017.