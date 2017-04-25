Киевсовет дополнительно выделил 19 млн грн на проведение Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Киевский городской совет дополнительно выделил 19 млн грн на проведение Евровидения-2017. За такое решение проголосовали депутаты Киевсовета, передает корреспондент УНН.
“В частности речь идет о 19 млн грн на развертывание комплексной системы видеонаблюдения в городе локации песенного конкурса. Это очень важно, потому что безопасность является одним из ключевых приоритетов. Согласно рекомендациям Национальной полиции Украины, также там предусмотрены средства на приобретение урн, благоустройство, привлечение волонтеров и проведение спортивно-массовых мероприятий”, — сказал мэр Киева Виталий Кличко.
Также депутаты согласовали выделение 1,2 млрд грн на ремонт дорожной инфраструктуры и восстановление межквартальных проездов Киева.
“Наибольший объем корректировок (бюджета — ред.) — 1 млрд 200 млн грн планируется направить на ремонт дорожной инфраструктуры нашего города. В этой сумме предусмотрено и 100 млн грн на ремонт те восстановления межквартальных проездов”, — сказал В.Кличко.
Кроме того, депутаты приняли решение о предоставлении финансовой домпомогы КП “Киевпастранс” в размере 81 млн для расчетов за электроэнергию, а также предоставить 204 млн районным предприятиям по обслуживанию жилищного фонда в связи с повышением минимальной заработной платы, тарифов на электроэнергию, а также на вывоз мусора, на услуги по содержанию домов и придомовых территорий.
Такое решение было принято с учетом поправки, согласно которой на финансирование ремонта межквартальных проездов будет увеличено с запланированных к 130 млн грн. По учета этой поправки проголосовали 89 депутатов Киевсовета.
Как сообщал УНН, Киев выделил полмиллиона гривен на подготовку столичных волонтеров к Евровидению-2017.