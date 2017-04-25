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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23108 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85424 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143519 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111980 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113566 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Киевсовет дополнительно выделил 19 млн грн на проведение Евровидения

Киевсовет дополнительно выделил 19 млн грн на проведение Евровидения

Киев  •  УНН

 • 13590 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Киевский городской совет дополнительно выделил 19 млн грн на проведение Евровидения-2017. За такое решение проголосовали депутаты Киевсовета, передает корреспондент УНН.

“В частности речь идет о 19 млн грн на развертывание комплексной системы видеонаблюдения в городе локации песенного конкурса. Это очень важно, потому что безопасность является одним из ключевых приоритетов. Согласно рекомендациям Национальной полиции Украины, также там предусмотрены средства на приобретение урн, благоустройство, привлечение волонтеров и проведение спортивно-массовых мероприятий”, — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Также депутаты согласовали выделение 1,2 млрд грн на ремонт дорожной инфраструктуры и восстановление межквартальных проездов Киева.

“Наибольший объем корректировок (бюджета — ред.) — 1 млрд 200 млн грн планируется направить на ремонт дорожной инфраструктуры нашего города. В этой сумме предусмотрено и 100 млн грн на ремонт те восстановления межквартальных проездов”, — сказал В.Кличко.

Кроме того, депутаты приняли решение о предоставлении финансовой домпомогы КП “Киевпастранс” в размере 81 млн для расчетов за электроэнергию, а также предоставить 204 млн районным предприятиям по обслуживанию жилищного фонда в связи с повышением минимальной заработной платы, тарифов на электроэнергию, а также на вывоз мусора, на услуги по содержанию домов и придомовых территорий.

Такое решение было принято с учетом поправки, согласно которой на финансирование ремонта межквартальных проездов будет увеличено с запланированных к 130 млн грн. По учета этой поправки проголосовали 89 депутатов Киевсовета.

Как сообщал УНН, Киев выделил полмиллиона гривен на подготовку столичных волонтеров к Евровидению-2017.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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