У Київраді заявили, що демонтаж незаконних газових модулів в столиці – це показуха перед Євробаченням
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Активний демонтаж газових моноблоків, про який сьогодні звітує КМДА, відбувається напередодні Євробачення, хоча до цього, як і з тими МАФами, їм ніхто не міг дати ради. Саме тому все це більше схоже на показуху і, ймовірно, згодом всі знесені незаконні газові заправки знову повернуться до роботи. Про це у коментарі УНН розповів депутат Київради, член постійна комісія КМР з питань транспорту, зв'язку та реклами Прохор Антоненко.
“Звичайно, можна припустити, що вони (незаконні АГЗП — ред.) повернуться. Без сумніву навіть. Це як у нас із МАФами — зносять все підряд, а потім на тих же місцях з’являються нові. І у даному випадку, я не виключаю, що буде така сама ситуація.
У нас під Євробачення незаконні будівництва на Лівому березі, такі як "Микільська Слобідка", просто збираються банерами закривати, хоча зовсім нещодавно Кличко видавав дозволи на будівництво.
Звичайно, що і в цьому випадку (з демонтажем незаконних газових модулів — ред.) — це просто показуха перед Євробаченням може бути, легко”, — зазначив він.
Нагадаємо, за даними КМДА, на території міста ще залишається 55 незаконних АГЗП. Решту демонтували столичні служби або самі їх власники.
Також нагадаємо, у боротьбі з нелегальними газовими модулями мер Києва В.Кличко заручився підтримкою “Нафтогазової Асоціації України”, з представниками якої підписав меморандум.