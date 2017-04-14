У Київраді заявили, що демонтаж незаконних газових модулів в столиці – це показуха перед Євробаченням

“Звичайно, можна припустити, що вони (незаконні АГЗП — ред.) повернуться. Без сумніву навіть. Це як у нас із МАФами — зносять все підряд, а потім на тих же місцях з’являються нові. І у даному випадку, я не виключаю, що буде така сама ситуація.

У нас під Євробачення незаконні будівництва на Лівому березі, такі як "Микільська Слобідка", просто збираються банерами закривати, хоча зовсім нещодавно Кличко видавав дозволи на будівництво.

Звичайно, що і в цьому випадку (з демонтажем незаконних газових модулів — ред.) — це просто показуха перед Євробаченням може бути, легко”, — зазначив він.

Нагадаємо, за даними КМДА, на території міста ще залишається 55 незаконних АГЗП. Решту демонтували столичні служби або самі їх власники.

Також нагадаємо, у боротьбі з нелегальними газовими модулями мер Києва В.Кличко заручився підтримкою “Нафтогазової Асоціації України”, з представниками якої підписав меморандум.