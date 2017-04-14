В Киевсовете заявили, что демонтаж незаконных газовых модулей в столице - это показуха перед Евровидением

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47566 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104179 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160173 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118183 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117520 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113105 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104652 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154567 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Киевсовете заявили, что демонтаж незаконных газовых модулей в столице - это показуха перед Евровидением

В Киевсовете заявили, что демонтаж незаконных газовых модулей в столице - это показуха перед Евровидением

Киев  •  УНН

 • 18036 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Активный демонтаж газовых моноблоков, о котором сегодня отчитывается КГГА, происходит накануне Евровидения, хотя до этого, как и с теми МАФами, с ними никто не мог справиться. Именно поэтому все это больше похоже на показуху и, вероятно, впоследствии все снесенные незаконные газовые заправки вернутся к работе. Об этом в комментарии УНН рассказал депутат Киевсовета, член постоянная комиссия КГС по вопросам транспорта, связи и рекламы Прохор Антоненко.

“Конечно, можно предположить, что они (незаконные АГЗП — ред.) вернутся. Без сомнения даже. Это как у нас с МАФами — сносят все подряд, а потом на тех же местах появляются новые. И в данном случае, я не исключаю, что будет такая же ситуация.

У нас под Евровидение незаконные строительства на Левом берегу, такие как "Никольская Слободка", просто собираются баннерами закрывать, хотя совсем недавно Кличко выдавал разрешения на строительство.

Конечно, и в этом случае (с демонтажем незаконных газовых модулей — ред.) — это просто показуха перед Евровидением может быть, легко”, - отметил он.

Напомним, по данным КГГА, на территории города еще остается 55 незаконных АГЗП. Остальные демонтировали столичные службы или сами их владельцы.

Также напомним, в борьбе с нелегальными газовыми модулями мэр Киева В.Кличко заручился поддержкой “Нефтегазовой Ассоциации Украины”, с представителями которой подписал меморандум.

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