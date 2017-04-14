В Киевсовете заявили, что демонтаж незаконных газовых модулей в столице - это показуха перед Евровидением
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Активный демонтаж газовых моноблоков, о котором сегодня отчитывается КГГА, происходит накануне Евровидения, хотя до этого, как и с теми МАФами, с ними никто не мог справиться. Именно поэтому все это больше похоже на показуху и, вероятно, впоследствии все снесенные незаконные газовые заправки вернутся к работе. Об этом в комментарии УНН рассказал депутат Киевсовета, член постоянная комиссия КГС по вопросам транспорта, связи и рекламы Прохор Антоненко.
“Конечно, можно предположить, что они (незаконные АГЗП — ред.) вернутся. Без сомнения даже. Это как у нас с МАФами — сносят все подряд, а потом на тех же местах появляются новые. И в данном случае, я не исключаю, что будет такая же ситуация.
У нас под Евровидение незаконные строительства на Левом берегу, такие как "Никольская Слободка", просто собираются баннерами закрывать, хотя совсем недавно Кличко выдавал разрешения на строительство.
Конечно, и в этом случае (с демонтажем незаконных газовых модулей — ред.) — это просто показуха перед Евровидением может быть, легко”, - отметил он.
Напомним, по данным КГГА, на территории города еще остается 55 незаконных АГЗП. Остальные демонтировали столичные службы или сами их владельцы.
Также напомним, в борьбе с нелегальными газовыми модулями мэр Киева В.Кличко заручился поддержкой “Нефтегазовой Ассоциации Украины”, с представителями которой подписал меморандум.