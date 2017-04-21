“Київміськбуд” відкриває відділ продажу ЖК “Manhattan city”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” відкриває відділ продажу нерухомості в унікальному житловому комплексі “Manhattan city”. Про це УНН повідомили у прес-службі холдингу.
За словами Голови правління — президента компанії Ігоря Кушніра, з сьогоднішнього дня купити квартиру в “Manhattan city” можна буде безпосередньо біля будмайданчика.
“Ми розширюємо географію наших відділів продажу, і „Manhattan city“ не став винятком.Для людини це дуже зручно: можна не тільки уточнити подробиці щодо омріяних квадратних метрів, укласти договір, а й особисто переконатися в активності будівельних робіт на майданчику”, — сказав Ігор Кушнір.
Житловий комплекс “Manhattan city” розташований в Шевченківському районі Києва, на перетині проспекту Перемоги та вул. Борщагівської. Він стане першим у своєму роді проектом, в якому реалізована система “плаваючих” фасадів: завдяки новітнім конструкціям та спеціальному освітленню, буде створюватися ілюзія руху.
Три новобудови до 5 поверху будуть об’єднані стилобатом, на даху якого для мешканців житлового комплексу запроектовані зони відпочинку і унікальна дитячий майданчик. Планування квартир в “Manhattan city” виконані таким чином, що навіть найвибагливіший поціновувач комфорту зможе вибрати житло своєї мрії — в комплексі немає жодної однакової.
У ЖК передбачена централізована система зовнішнього і внутрішнього відеоспостереження. Вхідні групи новобудов будуть оформлені з урахуванням кращих світових дизайнерських рішень.
На перших 5 поверхах запланований паркінг, а також комерційні приміщення, в яких буде розміщений фітнес-клуб з басейном, дитячий центр розваг і розвитку, магазини, бутіки.
Зараз на квартири в ЖК “Manhattan city” діє знижка до −15%.