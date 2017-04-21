“Киевгорстрой” открывает отдел продаж ЖК “Manhattan city”

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23096 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85405 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143507 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111976 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113563 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110636 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102856 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106551 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103198 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150555 просмотра

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“Киевгорстрой” открывает отдел продаж ЖК “Manhattan city”

“Киевгорстрой” открывает отдел продаж ЖК “Manhattan city”

Киев  •  УНН

 • 10307 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Холдинговая компания “Киевгорстрой” открывает отдел продаж недвижимости в уникальном жилом комплексе “Manhattan city”. ОБ этом УНН сообщили в пресс-службе холдинга.

По словам Главы правления — президента компании Игоря Кушнира, с сегодняшнего дня купить квартиру в “Manhattan city” можно будет непосредственно возле строительной площадки.

“Мы расширяем географию наших отделов продаж, и „Manhattan city“ не стал исключением. Для человека это очень удобно: можно не только уточнить подробности о желаемых квадратных метрах, заключить договор, но и лично убедиться в активности строительных работ на площадке”, — сказал Игорь Кушнир.

Жилой комплекс “Manhattan city” расположен в Шевченковском районе Киева, на пересечении проспекта Победы и ул. Борщаговской. Он станет первым в своем роде проектом, в котором реализована система “плавающих” фасадов: благодаря новейшим конструкциям и специальной подсветке, будет создаваться иллюзия движения.
Три новостройки до 5 этажа будут объединены стилобатом, на крыше которого для жителей жилого комплекса запроектированы зоны отдыха и уникальная детская площадка. Планировки квартир в “Manhattan city” выполнены таким образом, что даже самый требовательный ценитель комфорта сможет выбрать жилье своей мечты — в комплексе нет ни одной одинаковой.

В ЖК предусмотрена централизованная система внешнего и внутреннего видеонаблюдения. Входные группы новостроек будут оформлены с учетами лучших дизайнерских решений мира.
На первых 5 этажах запланирован паркинг, а так же коммерческие помещения, в которых будет размещен фитнес-клуб с бассейном, детский центр развлечений и развития, магазины, бутики.

Сейчас на недвижимость в ЖК “Manhattan city” действует скидка до −15%.

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