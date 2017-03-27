“Київміськбуд” пропонує квартири зі знижкою

Зараз зведення першої черги будівництва йде активними темпами. Завершити його будівельники планують вже у І кварталі 2019 року.

У цілому, комплекс складатиметься із 3 новобудов із унікальними, ніби скрученими довкола своєї осі, скляними фасадами. Перші п’ять поверхів формуватиме стилобат, де розміщуватимуться комерційні приміщення. Головною “родзинкою” комплексу стане планування квартир — у новобудовах не буде ні однієї однакової! Разом із цим, метражі житла доволі різноманітні, тож навіть найвибагливіший покупець знайде “свою” квартиру.

Подробиці щодо вільних квартир та найбільш вигідних умов купівлі нерухомості у “Manhattan city” розкажуть у відділі продажів.