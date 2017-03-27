“Київміськбуд” пропонує квартири зі знижкою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. ПАТ “ХК “Київміськбуд” пропонує 10% знижку на житло у першому будинку житлового комплексу “Manhattan city”. Про це УНН повідомили у прес-службі холдингу.
Зараз зведення першої черги будівництва йде активними темпами. Завершити його будівельники планують вже у І кварталі 2019 року.
У цілому, комплекс складатиметься із 3 новобудов із унікальними, ніби скрученими довкола своєї осі, скляними фасадами. Перші п’ять поверхів формуватиме стилобат, де розміщуватимуться комерційні приміщення. Головною “родзинкою” комплексу стане планування квартир — у новобудовах не буде ні однієї однакової! Разом із цим, метражі житла доволі різноманітні, тож навіть найвибагливіший покупець знайде “свою” квартиру.
Подробиці щодо вільних квартир та найбільш вигідних умов купівлі нерухомості у “Manhattan city” розкажуть у відділі продажів.