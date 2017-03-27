"Киевгорстрой" предлагает квартиры со скидкой

На сегодняшний день строительство первой очереди объекта идет активными темпами. Завершить его строители планируют уже в I квартале 2019 года.

В целом, комплекс будет состоять из 3 новостроек с уникальными, будто скрученными вокруг своей оси, стеклянными фасадами. Первые пять этажей, где будут размещаться коммерческие помещения, формирует стилобат. Главной “изюминкой” комплекса станет планировка квартир — в новостройках не будет ни одной одинаковой! Вместе с этим, метражи жилья довольно разнообразные, поэтому даже самый требовательный покупатель найдет “свою” квартиру.

Подробности относительно свободных квартир и наиболее выгодных условий покупки недвижимости в “Manhattan city” расскажут в отделе продаж.