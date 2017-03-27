"Киевгорстрой" предлагает квартиры со скидкой

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Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 49959 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107274 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122673 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181834 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132619 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126326 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118464 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106585 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107609 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103935 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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"Киевгорстрой" предлагает квартиры со скидкой

"Киевгорстрой" предлагает квартиры со скидкой

Киев  •  УНН

 • 5738 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. "Киевгорстрой" предлагает 10% скидку на жилье в первом доме жилого комплекса "Manhattan city". Об этом УНН сообщили в пресс-службе холдинга.

На сегодняшний день строительство первой очереди объекта идет активными темпами. Завершить его строители планируют уже в I квартале 2019 года.

В целом, комплекс будет состоять из 3 новостроек с уникальными, будто скрученными вокруг своей оси, стеклянными фасадами. Первые пять этажей, где будут размещаться коммерческие помещения, формирует стилобат. Главной “изюминкой” комплекса станет планировка квартир — в новостройках не будет ни одной одинаковой! Вместе с этим, метражи жилья довольно разнообразные, поэтому даже самый требовательный покупатель найдет “свою” квартиру.

Подробности относительно свободных квартир и наиболее выгодных условий покупки недвижимости в “Manhattan city” расскажут в отделе продаж.

 

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