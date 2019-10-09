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"Київміськбуд" показав хід робіт на ЖК "Урлівський-1"

Київ • УНН

 • 23575 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Продовжуються роботи зі зведення нового житлового комплексу "Урлівський-1" у Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

"Київміськбуд" показав хід робіт на ЖК "Урлівський-1"

Так, на сьогодні у будинку №1 проводять монолітні роботи на рівні 2-го поверху. У будинку №2 проводять монолітні роботи на рівні 15-го поверху, цегляну кладку облаштовують на рівні 6-го поверху. У будинку №3 проводять монолітні роботи на рівні 14-го поверху, цегляну кладку облаштовують на рівні 1, 2-го поверхів. У будинку №4 проводять монолітні роботи на рівні 7-го поверху. У будинку №5 проводять монолітні роботи на рівні 8-го поверху. У будинку №6 облаштовують цокольний поверх. У будинку №7 виконано ростверк.

За будинком облаштували котлован, виконують палі під паркінг (виконано 65 паль).

ЖК "Урлівський-1" зводять на перетині вулиць Урлівська, Прип’ятська і Дніпровська набережна. Сучасний житловий комплекс складатиметься з семи 26-поверхових будинків, об’єднаних спільною прибудинковою територією.

У стилобатній частині комплексу запроектований паркінг, з якого на поверх жителів буде підіймати швидкісний ліфт. Саме завдяки стилобату в даному комплексі буде реалізована концепція "двір без машин".

На рівні 2-го поверху просто неба будуть облаштовані зелені алеї, сучасні дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку для дорослих і дітей.

Вартість квадратного метра у новобудовах – від 20 470 грн, за умови повної оплати надається знижка 10%. Відділ продажу розташований на вул. Причальна, 11. Довідки за тел.: (044) 299-43-34.

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