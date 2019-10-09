"Киевгорстрой" показал ход работ на ЖК "Урловский-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Продолжаются работы по возведению нового жилого комплекса "Урловский-1" в Дарницком районе Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "ХК "Киевгорстрой".
Так, на сегодняшний день в доме №1 проводят монолитные работы на уровне 2-го этажа. В доме №2 проводят монолитные работы на уровне 15-го этажа, кирпичную кладку обустраивают на уровне 6-го этажа. В доме №3 проводят монолитные работы на уровне 14-го этажа, кирпичную кладку обустраивают на уровне 1, 2-го этажей. В доме №4 проводят монолитные работы на уровне 7-го этажа. В доме №5 проводят монолитные работы на уровне 8-го этажа. В доме №6 обустраивают цокольный этаж. В доме №7 выполнен ростверк.
За домом обустроили котлован, выполняют сваи под паркинг (выполнено 65 свай).
ЖК "Урловский-1" возводят на пересечении улиц Урловская, Припятская и Днепровская набережная. Современный жилой комплекс будет состоять из семи 26-этажных домов, объединенных общей придомовой территорией.
В стилобатной части комплекса запроектирован паркинг, из которого на этаж жителей будет поднимать скоростной лифт. Именно благодаря стилобату в данном комплексе будет реализована концепция "двор без машин".
На уровне 2-го этажа под открытым небом будут обустроены зеленые аллеи, современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха для взрослых и детей.
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