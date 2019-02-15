“Київміськбуд” отримав національний сертифікат “Лідер року 2018”

Компанія отримала Золото рейтингу за результатами ранжування підприємств України по фінансово-економічними показниками.

Голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір привітав колектив з нагородою і зазначив, що це — результат роботи кожного працівника Компанії, це відзнака компетентності і відданості своїй справі.

“Коли компанію визнають лідером, і неодноразово — це додає сил і енергії йти далі. Водночас, статус лідера — це велика відповідальність. Відповідальність перед інвесторами, перед містом, перед суспільством. Наша головна мета — щоб якомога більше людей були забезпечені нормальними умовами проживання. І ми щодня докладаємо багато зусиль для реалізації цієї мети”, — сказав Ігор Кушнір.

Високе звання Лідер року не єдина нагорода, якою відзначено роботу “Київміськбуду”. Співробітники холдингу отримали такі нагроди, як орден “Професіонал року”, сертифікат “Керівник року”, медаль “За видатні заслуги в професійні сфері” та звання “Бухгалтер року 2018”.

Національний бізнес-рейтинг — представництво міжнародного Союзу Національних бізнес-рейтингів в Україні, який об’єднує оргкомітети Національних бізнес-рейтингів у восьми країнах, визначає міжнародні принципи рейтингування, ініціює програми нагородження та організовує масштабні заходи для підприємців.