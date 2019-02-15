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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57170 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125959 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127036 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117690 просмотра

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"Киевгорстрой" получил национальный сертификат "Лидер года 2018"

"Киевгорстрой" получил национальный сертификат "Лидер года 2018"

Киев  •  УНН

 • 7601 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" награждена Национальным сертификатом - званием "Лидер года 2018", сообщает УНН.

Компания получила Золото рейтинга по результатам ранжирования предприятий Украины по финансово-экономическим показателям.

Глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир поздравил коллектив с наградой и отметил, что это - результат работы каждого работника Компании, это отличие компетентности и преданности своему делу.

"Когда компанию признают лидером, и неоднократно - это придает сил и энергии идти дальше. В то же время, статус лидера - это большая ответственность. Ответственность перед инвесторами, перед городом, перед обществом. Наша главная цель - чтобы как можно больше людей были обеспечены нормальными условиями проживания. И мы ежедневно прилагаем много усилий для реализации этой цели", - сказал Игорь Кушнир.

Высокое звание Лидер года не единственная награда, которой отмечена работа "Киевгорстроя". Сотрудники холдинга получили такие нагроды, как орден "Профессионал года", сертификат "Руководитель года", медаль "За выдающиеся заслуги в профессиональные сфере" и звание "Бухгалтер года 2018".

Национальный бизнес-рейтинг - представительство международного Союза Национальных бизнес-рейтингов в Украине, который объединяет оргкомитеты Национального бизнес-рейтингов в восьми странах, определяет международные принципы рейтингования, инициирует программы награждения и организует масштабные мероприятия для предпринимателей.

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