"Киевгорстрой" получил национальный сертификат "Лидер года 2018"

Компания получила Золото рейтинга по результатам ранжирования предприятий Украины по финансово-экономическим показателям.

Глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир поздравил коллектив с наградой и отметил, что это - результат работы каждого работника Компании, это отличие компетентности и преданности своему делу.

"Когда компанию признают лидером, и неоднократно - это придает сил и энергии идти дальше. В то же время, статус лидера - это большая ответственность. Ответственность перед инвесторами, перед городом, перед обществом. Наша главная цель - чтобы как можно больше людей были обеспечены нормальными условиями проживания. И мы ежедневно прилагаем много усилий для реализации этой цели", - сказал Игорь Кушнир.

Высокое звание Лидер года не единственная награда, которой отмечена работа "Киевгорстроя". Сотрудники холдинга получили такие нагроды, как орден "Профессионал года", сертификат "Руководитель года", медаль "За выдающиеся заслуги в профессиональные сфере" и звание "Бухгалтер года 2018".

Национальный бизнес-рейтинг - представительство международного Союза Национальных бизнес-рейтингов в Украине, который объединяет оргкомитеты Национального бизнес-рейтингов в восьми странах, определяет международные принципы рейтингования, инициирует программы награждения и организует масштабные мероприятия для предпринимателей.