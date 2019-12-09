“Київміськбуд” анонсував подорожчання “медових квадратів”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Базова вартість квадратного метру у ЖК “Медовий” та "Медовий 2″ зросте. Про це повідомили у пресслужбі ХК “Київміськбуд”, передає УНН.
“До уваги покупців ЖК „Медовий“ і ЖК „Медовий-2“!
Із 16 грудня 2019 року „Київміськбуд“ анонсує зростання базової вартості квадратного метру на квартири у комплексах.
Вартість квадратного метру у ЖК „Медовий“ зросте на 1000 грн. Вартість квадратного метру у ЖК „Медовий-2“ зросте на 500 грн. Плануйте платежі по розстрочці завчасно”, — йдеться у повідомленні.
У “Київміськбуд” пояснили, що базова вартість — це вартість квадратного метру нерухомості без урахування коефіцієнтів: поверховості, комфортності та лояльності.
Перевірити базову вартість кожного об’єкту завжди можна на офіційному сайті компанії: https://kmb.ua/ua/buyers/bazovaya-stoimost/
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