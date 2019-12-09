"Киевгорстрой" анонсировал подорожание "медовых квадратов"

"Вниманию покупателей ЖК "Медовый" и ЖК "Медово-2"!

С 16 декабря 2019 "Киевгорстрой" анонсирует рост базовой стоимости квадратного метра на квартиры в комплексах.

Стоимость квадратного метра в ЖК "Медовый" вырастет на 1000 грн. Стоимость квадратного метра в ЖК "Медовый-2" вырастет на 500 грн. Планируйте платежи по рассрочке заблаговременно", - говорится в сообщении.

В "Киевгорстрой" объяснили, что базовая стоимость - это стоимость квадратного метра недвижимости без учета коэффициентов: этажности, комфортности и лояльности.

Проверить базовую стоимость каждого объекта всегда можно на официальном сайте компании: https://kmb.ua/ua/buyers/bazovaya-stoimost/

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