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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 11156 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 9255 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 65896 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107781 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140935 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 144955 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138693 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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"Киевгорстрой" анонсировал подорожание "медовых квадратов"

"Киевгорстрой" анонсировал подорожание "медовых квадратов"

Киев  •  УНН

 • 16892 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Базовая стоимость квадратного метра в ЖК "Медовый" и "Медовый 2" возрастет. Об этом сообщили в пресс-службе ХК "Киевгорстрой", передает УНН.

"Вниманию покупателей ЖК "Медовый" и ЖК "Медово-2"!

С 16 декабря 2019 "Киевгорстрой" анонсирует рост базовой стоимости квадратного метра на квартиры в комплексах.
Стоимость квадратного метра в ЖК "Медовый" вырастет на 1000 грн. Стоимость квадратного метра в ЖК "Медовый-2" вырастет на 500 грн. Планируйте платежи по рассрочке заблаговременно", - говорится в сообщении.

В "Киевгорстрой" объяснили, что базовая стоимость - это стоимость квадратного метра недвижимости без учета коэффициентов: этажности, комфортности и лояльности.

Проверить базовую стоимость каждого объекта всегда можно на официальном сайте компании: https://kmb.ua/ua/buyers/bazovaya-stoimost/

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