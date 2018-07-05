“Київгаз” визнав помилку у платіжках: компенсувати нічого непотрібно

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Вимога про компенсацію збитків від 2015 року, яка містилася у червневих платіжках за газ для киян, не є дійсною. Про це повідомило ДП “КиївГазЕнерджи”, пише УНН.

“ДП "КиївГазЕнерджи" повідомляє, що вимога на компенсацію збитків, отримана побутовими споживачами у червні 2018 року не є дійсною та не підлягає оплаті. Абоненти, що вже сплатили у відповідності до даної вимоги, отримають пропорційну компенсацію в рахунок майбутніх платежів за спожитий газ”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше кияни отримали платіжки з вимогою сплатити штрафні санкції, які виникли через несвоєчасну сплату за тарифом. Суми вказані у платіжках були не значні, але у вимога містила інформацію про можливе притягнення до суду через не сплату штрафу.

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