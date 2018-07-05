"Киевгаз" признал ошибку в платежках: компенсировать ничего не нужно

"ГП "КиевГазЭнерджи" сообщает, что требование относительно компенсации убытков, полученное бытовыми потребителями в июне 2018 года не является действительным и не подлежит оплате. Абоненты, которые уже оплатили в соответствии с данным требованием, получат пропорциональную компенсацию в счет будущих платежей за потребленный газ", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее киевляне получили платежки с требованием уплатить штрафные санкции, которые возникли из-за несвоевременной уплаты по тарифу. Суммы указанные в платежках были не значительные, но в требование содержало информацию о возможном привлечении к суду за неуплату штрафа.