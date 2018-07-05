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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 74670 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110222 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131283 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138293 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 174425 просмотра

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"Киевгаз" признал ошибку в платежках: компенсировать ничего не нужно

"Киевгаз" признал ошибку в платежках: компенсировать ничего не нужно

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Требование о компенсации убытков от 2015 года, которая содержалась в июньских платежках за газ для киевлян, не является действительной. Об этом сообщило ГП "КиевГазЭнерджи", пишет УНН.

"ГП "КиевГазЭнерджи" сообщает, что требование относительно компенсации убытков, полученное бытовыми потребителями в июне 2018 года не является действительным и не подлежит оплате. Абоненты, которые уже оплатили в соответствии с данным требованием, получат пропорциональную компенсацию в счет будущих платежей за потребленный газ", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее киевляне получили платежки с требованием уплатить штрафные санкции, которые возникли из-за несвоевременной уплаты по тарифу. Суммы указанные в платежках были не значительные, но в требование содержало информацию о возможном привлечении к суду за неуплату штрафа.

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