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"Київенерго" завершило ремонт пошкодженої тепломагістралі на Троєщині

"Київенерго" завершило ремонт пошкодженої тепломагістралі на Троєщині

Київ • УНН

 • 11194 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Аварійні бригади завершили ремонт пошкодженої тепломагістралі на Троєщині в столиці. Про це повідомляє прес-служба "Київенерго", передає УНН.

“Аварійні бригади Київенерго закінчили ремонтні роботи на тепломагістралі від ТЕЦ-6, яка забезпечує опаленням та гарячою водою Дніпровський район столиці”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, о 15:00 теплоносій було подано до мереж та ЖЕО розпочали роботи з відновлення теплопостачання у будинкових мережах.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, з 11:00 на Троєщині у столиці відключили опалення для проведення ремонту на пошкодженій під час морозів тепломагістралі.

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