"Київенерго" завершило ремонт пошкодженої тепломагістралі на Троєщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Аварійні бригади завершили ремонт пошкодженої тепломагістралі на Троєщині в столиці. Про це повідомляє прес-служба "Київенерго", передає УНН.
“Аварійні бригади Київенерго закінчили ремонтні роботи на тепломагістралі від ТЕЦ-6, яка забезпечує опаленням та гарячою водою Дніпровський район столиці”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, о 15:00 теплоносій було подано до мереж та ЖЕО розпочали роботи з відновлення теплопостачання у будинкових мережах.
Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, з 11:00 на Троєщині у столиці відключили опалення для проведення ремонту на пошкодженій під час морозів тепломагістралі.