"Киевэнерго" завершило ремонт поврежденной тепломагистрали на Троещине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Аварийные бригады завершили ремонт поврежденной тепломагистрали на Троещине в столице. Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго", передает УНН.
"Аварийные бригады Киевэнерго закончили ремонтные работы на тепломагистрали от ТЭЦ-6, которая обеспечивает отоплением и горячей водой Днепровский район столицы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в 15:00 теплоноситель был подан к сетям и ЖЭО начали работы по восстановлению теплоснабжения в домовых сетях.
Напомним, сегодня, 12 января, с 11:00 на Троещине в столице отключили отопление для проведения ремонта на поврежденной во время морозов тепломагистрали.