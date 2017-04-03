“Київблагоустрій” опублікував перелік сумнівних АГЗП

У переліку АГЗП вказано 373 газових модулі із точними адресами їх розташування та відомостями про те, коли КП “Київблагоустрій” прийняв рішення про демонтаж об’єкту.

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Додамо, що серед АЗГП, законність розміщення яких ще з’ясовуються, є й такі, що розташовані на відомих АЗС, таких як ОККО чи KLO.

Як відомо, у КМДА заявили про наміри демонтувати понад 350 АГЗП в столиці, які розміщенні без дозвільних документів та становлять загрозу для громадян.

Нагадаємо, що за словами експертів, нелегали ринку скрапленого газу зрозуміли, що більше поблажок до них не буде.