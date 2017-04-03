“Київблагоустрій” опублікував перелік сумнівних АГЗП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На порталі КП “Київблагоустрій” опублікований перелік газових заправок міста Києва, які підлягають демонтажу. У списку також вказані газові модулі, законність розміщення яких ще з’ясовуються, передає УНН.
У переліку АГЗП вказано 373 газових модулі із точними адресами їх розташування та відомостями про те, коли КП “Київблагоустрій” прийняв рішення про демонтаж об’єкту.
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Додамо, що серед АЗГП, законність розміщення яких ще з’ясовуються, є й такі, що розташовані на відомих АЗС, таких як ОККО чи KLO.
Як відомо, у КМДА заявили про наміри демонтувати понад 350 АГЗП в столиці, які розміщенні без дозвільних документів та становлять загрозу для громадян.
Нагадаємо, що за словами експертів, нелегали ринку скрапленого газу зрозуміли, що більше поблажок до них не буде.