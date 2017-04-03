"Киевблагоустрой" опубликовал перечень сомнительных АГЗП

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47508 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104167 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160150 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118175 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117514 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113101 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104650 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154554 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
"Киевблагоустрой" опубликовал перечень сомнительных АГЗП

"Киевблагоустрой" опубликовал перечень сомнительных АГЗП

Киев  •  УНН

 • 7346 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На портале КП "Киевблагоустрой" опубликован перечень газовых заправок города Киева, которые подлежат демонтажу. В списке также указаны газовые модули, законность размещения которых еще выясняется, передает УНН.

В перечне АГЗП указано 373 газовых модуля с точными адресами их расположения и сведениями о том, когда КП "Киевблагоустрой" принял решение о демонтаже объекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за нелегальные газовые модули бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн

Добавим, что среди АЗГП, законность размещения которых еще выясняются, есть и такие, которые расположены на известных АЗС, таких как ОККО или KLO.

Как известно, в КГГА заявили о намерении демонтировать более 350 АГЗП в столице, которые размещены без разрешительных документов и представляют угрозу для граждан.

Напомним, что по словам экспертов, нелегалы рынке сжиженного газа поняли, что больше поблажек к ним не будет .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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