"Киевблагоустрой" опубликовал перечень сомнительных АГЗП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На портале КП "Киевблагоустрой" опубликован перечень газовых заправок города Киева, которые подлежат демонтажу. В списке также указаны газовые модули, законность размещения которых еще выясняется, передает УНН.
В перечне АГЗП указано 373 газовых модуля с точными адресами их расположения и сведениями о том, когда КП "Киевблагоустрой" принял решение о демонтаже объекта.
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Добавим, что среди АЗГП, законность размещения которых еще выясняются, есть и такие, которые расположены на известных АЗС, таких как ОККО или KLO.
Как известно, в КГГА заявили о намерении демонтировать более 350 АГЗП в столице, которые размещены без разрешительных документов и представляют угрозу для граждан.
Напомним, что по словам экспертов, нелегалы рынке сжиженного газа поняли, что больше поблажек к ним не будет .