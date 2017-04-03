"Киевблагоустрой" опубликовал перечень сомнительных АГЗП

В перечне АГЗП указано 373 газовых модуля с точными адресами их расположения и сведениями о том, когда КП "Киевблагоустрой" принял решение о демонтаже объекта.

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Добавим, что среди АЗГП, законность размещения которых еще выясняются, есть и такие, которые расположены на известных АЗС, таких как ОККО или KLO.

Как известно, в КГГА заявили о намерении демонтировать более 350 АГЗП в столице, которые размещены без разрешительных документов и представляют угрозу для граждан.

Напомним, что по словам экспертов, нелегалы рынке сжиженного газа поняли, что больше поблажек к ним не будет .