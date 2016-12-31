Київ зустрічатиме Новий рік під джазові та естрадні композиції

Новий рік можна буде зустріти під композиції, які виконає Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України разом із зірками української академічної, естрадної, джазової та фольклорної музики. Концерт розпочнеться о 22:00 і триватиме до 02:30.

1 та 2 січня святкування продовжиться. З 17:00 по 21:00 для українців гратиме Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр, а також виступатимуть різні виконавці і хореографічні колективи.