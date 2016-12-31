Киев будет встречать Новый год под джазовые и эстрадные композиции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Празднование Нового года на Софийской площади начнется 31 декабря в 22:00 и продлится до 02:30 1 января, сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Новый год можно будет встретить под композиции, которые исполнит Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины вместе со звездами украинской академической, эстрадной, джазовой и фольклорной музыки. Концерт начнется в 22:00 и продлится до 02:30.
1 и 2 января празднование продолжится. С 17:00 до 21:00 для украинцев будет играть Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр, а также будут выступать различные исполнители и хореографические коллективы.