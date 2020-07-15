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19 березня, 18:42 • 99045 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 138088 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 116443 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130779 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 135210 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124524 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 170035 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125851 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125444 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124308 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ зранку стоїть у заторах

Київ • УНН

 • 15583 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Станом на 8:10 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, Повітрофлотський проспект, вулиця Жилянська, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Валерія Лобановського, Голосіївський проспект та Велика Окружна дорога.

Також ускладнено рух на Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Набережно-Хрещатицькій, проспекті Степана Бандери та вулиці Олени Теліги.

Зазначимо, що на проспекті Леся Курбаса та проспекті Любомира Гузара частково обмежений рух.

На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Харківське шосе, проспект Соборності, Броварський проспект та вулиця Попудренка.

Ускладнено рух на Південному, Дарницькому та Русанівському мостах, а також мосту Патона у напрямку правого берега.

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці у клумбі виявили муляж гранати.

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