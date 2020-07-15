Киев утром стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. По состоянию на 8:10 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, Воздухофлотский проспект, улица Жилянская, улица Вадима Гетьмана, проспект Валерия Лобановского, Голосеевский проспект и Большая Окружная дорога.
Также затруднено движение на Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, улице Набережно-Крещатицкой, проспекте Степана Бандеры и улице Елены Телиги.
Отметим, что на проспекте Леся Курбаса и проспекте Любомира Гузара частично ограничено движение.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Харьковское шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект и улица Попудренко.
Затруднено движение на Южном, Дарницком и Русановском мостах, а также мосту Патона в направлении правого берега.
Напомним, в Оболонском районе столицы в клумбе обнаружили муляж гранаты.