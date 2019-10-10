Київ зранку стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Станом на 8:50 на дорогах Києва ускладнений рух транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, проспект Лесі Українки, бульвар Тараса Шевченка, вулиця Січових Стрільців, вулиця Хрещатик, вулиця Саксаганського та вулиця Богдана Хмельницького.
Ускладнений рух на вулиці Генерала Алмазова, вулиці Шовковичній, вулиці Академіка Богомольця, вулиці Лейпцизькій та вулиці Антоновича.
На лівому березі Києва високий рівень заторів на проспекті Петра Григоренка, проспекті Соборності та Дарницькому шосе. Також ускладнений рух на Броварському проспекті, проспекті Генерала Ватутіна та на проспекті Визволителів.
У напрямку правого берега рух ускладнено на Південному мосту та Дарницькому мосту. Найбільші затори на мосту Патона.
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