Киев утром стоит в пробках

Так, в пробках стоит проспект Победы, проспект Леси Украинки, бульвар Тараса Шевченко, улица Сечевых Стрельцов, улица Крещатик, улица Саксаганского и улица Богдана Хмельницкого.

Затруднено движение на улице Генерала Алмазова, улице Шелковичной, улице Академика Богомольца, улице Лейпцигской и улицы Антоновича.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок на проспекте Петра Григоренко, проспекте Соборности и Дарницком шоссе. Также затруднено движение на Броварском проспекте, проспекте Генерала Ватутина и на проспекте Освободителей.

В направлении правого берега движение затруднено на Южном мосту и Дарницком мосту. Самые большие пробки на мосту Патона.

Напомним, в Киеве создали карту точек продаж и пополнения э-билета.