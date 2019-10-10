Киев утром стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева затруднено движение транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, проспект Леси Украинки, бульвар Тараса Шевченко, улица Сечевых Стрельцов, улица Крещатик, улица Саксаганского и улица Богдана Хмельницкого.
Затруднено движение на улице Генерала Алмазова, улице Шелковичной, улице Академика Богомольца, улице Лейпцигской и улицы Антоновича.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок на проспекте Петра Григоренко, проспекте Соборности и Дарницком шоссе. Также затруднено движение на Броварском проспекте, проспекте Генерала Ватутина и на проспекте Освободителей.
В направлении правого берега движение затруднено на Южном мосту и Дарницком мосту. Самые большие пробки на мосту Патона.
Напомним, в Киеве создали карту точек продаж и пополнения э-билета.