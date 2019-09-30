Київ зранку стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Станом на 8:20 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть Голосіївський проспект, вулиця Васильківська, проспект Перемоги, частково бульвар Шевченка, в також вулиці Юрія Іллєнка, Семена Скляренка, Набережно-Хрещатицька.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, вулиці Кіото.
У напрямку правого берега рух ускладнено на мосту Патона, а також Дарницькому та Південному мостах. Мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, у перший день жовтня в Україні очікуються дощі, пориви вітру 15-20 м/с та зниження температури на 2-5°.