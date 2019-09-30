Киев утром стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. По состоянию на 8:20 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит Голосеевский проспект, улица Васильковская, проспект Победы, частично бульвар Шевченко, в также улицы Юрия Ильенко, Семена Скляренко, Набережно-Крещатицкая.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, улице Киото.
В направлении правого берега движение затруднено на мосту Патона, а также Дарницком и Южном мостах. Мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, в первый день октября в Украине ожидаются дожди, порывы ветра 15-20 м/с и понижение температуры на 2-5°.