Киев утром стоит в пробках

Так, в пробках стоит Голосеевский проспект, улица Васильковская, проспект Победы, частично бульвар Шевченко, в также улицы Юрия Ильенко, Семена Скляренко, Набережно-Крещатицкая.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, улице Киото.

В направлении правого берега движение затруднено на мосту Патона, а также Дарницком и Южном мостах. Мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, в первый день октября в Украине ожидаются дожди, порывы ветра 15-20 м/с и понижение температуры на 2-5°.