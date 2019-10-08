Київ зранку скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Станом на 8:45 на дорогах Києва ускладнений рух транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Соборна, вулиця Василя Стуса, вулиця Вишгородська.
Ускладнений рух на проспекті Валерія Лобановскього, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Глибочицькій, вулиці Богатирській.
На лівому березі Києва високий рівень заторів на проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе та проспекті Соборності. Також ускладнений рух на Броварському проспекті та проспекті Генерала Ватутіна.
У напрямку правого берега рух ускладнено на Південному мосту та Дарницькому. Найбільші затори на мосту Патона.
Додамо, сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,86 грн/доллар.