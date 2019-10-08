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Киев утром сковали пробки

Киев • УНН

 • 15867 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева затруднено движение транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Киев утром сковали пробки

Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Соборная, улица Василия Стуса, улица Вышгородская.

Затруднено движение на проспекте Валерия Лобановского, улице Юрия Ильенко, улице Глыбочицкой, улице Богатырской.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок на проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе и проспекте Соборности. Также затруднено движение на Броварском проспекте и проспекте Генерала Ватутина.

В направлении правого берега движение затруднено на Южном мосту и Дарницком. Самые большие пробки на мосту Патона.

Добавим, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 24,86 грн/доллар.

Украинские Национальные Новости

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