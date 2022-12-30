Київ знову на графіках відключення світла - ДТЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Києві повернули графіки відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК, що надає послугу у регіоні, пише УНН.
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"Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень. Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві", - повідомили у компанії у Телеграм.
Деталі
Зазначається, що до графіків стабілізаційних відключень повертаються у столиці сьогодні, вони розміщені на сайті компанії.
"Зможемо їх дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак", - вказали у ДТЕК.
Доповнення
Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу після 10-ї масованої атаки росіян. Складна ситуація у південному та східному регіонах.