Киев снова на графиках отключения света - ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киеве вернули графики отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК, что предоставляет услугу в регионе, пишет УНН.
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"Киев возвращается к графикам стабилизационных отключений. Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, позволившие стабилизировать ситуацию в Киеве", - сообщили в компании в Телеграм.
Детали
Отмечается, что к графикам стабилизационных отключений возвращаются в столице сегодня, они размещены на сайте компании.
"Сможем их придерживаться в случае, если не будет новых атак", - указали в ДТЭК.
Дополнение
Энергосистема в плановом режиме восстанавливает нормальную работу после 10-й массированной атаки россиян. Сложная ситуация в южном и восточном регионах.