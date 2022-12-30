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14:16 • 776 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 22674 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев снова на графиках отключения света - ДТЭК

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киеве вернули графики отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК, что предоставляет услугу в регионе, пишет УНН.

Цитата

"Киев возвращается к графикам стабилизационных отключений. Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, позволившие стабилизировать ситуацию в Киеве", - сообщили в компании в Телеграм.

Детали

Отмечается, что к графикам стабилизационных отключений возвращаются в столице сегодня, они размещены на сайте компании.

"Сможем их придерживаться в случае, если не будет новых атак", - указали в ДТЭК.

Дополнение

Энергосистема в плановом режиме восстанавливает нормальную работу после 10-й массированной атаки россиян. Сложная ситуация в южном и восточном регионах.

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