Київ засніжило, транспорт зупинився у заторах

Максимальний рівень заторів спостерігається на бульварі Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулиці Хрещатик, Льва Толстого, Борщагівській, Олеся Гончара, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, Генерала Ватуніна, Ярославів Вал, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, Костьольній, Саксаганського, Михайлівській, Володимирській, Великій Житомирській, Набережному шосе, вулиці Інститутській та Парковій дорозі, Михайла Омельяновича-Павленка і Набережно-Рибальській, Шовковичній, Басейній, Великій Васильківській, Семена Скляренка, Юрія Іллєнка та Антоновича.

Також високий рівень заторів – на вулиці Жилянській та Борщагівській, Богатирській, Дегтярівській, Татарській, Короленківській, Бульварно-Кудрявській, Євгена Коновальця, Лаврській, Московській, Івана Мазепи, алеї Героїв Крут та Петрівській алеї, Кловському узвозі, вулиці Володимира Винниченка, Івана Франка, Павлівській, В’ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Миколи Лисенка, Івана Огієнка, Миколи Грінченка, бульварі Дружби народів, проспекті Степана Бандери та Валерія Лобановського, Новокостянтинівській,а також на Чоколівському бульварі.



Крім того, високий рівень заторів спостерігається на Великій Окружній дорозі.

На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на Броварському проспекті та проспекті Визволителів, Русанівській набережній та бульварі Перова, на вулиці Гната Хоткевича, Здолбунівській, Братиславській, Магнітогорській та Червоноткацькій, Дарницькому та Харківському шосе, проспекті Миколи Бажана, Юрія Гагаріна, Петра Григоренка та на проспекті Соборності, вулиці Митрополита Андрея Шептицького, Архітектора Вербицького, Михайла Драгоманова, Григорія Ващенка, Євгена Сверстюка.

Водночас рух перекрито на Лук’янівському провулку, по вулиці Шовковична, що поблизу станції метро Палац Спорту, по вулиці Академіка Тупольова, на частині проїзної ділянки на проспекті Оболонський поблизу станції метро Героїв Дніпра, а також на двох ділянках поблизу станції метро Шулявська: на з’їзді з вулиці Вадима Гетьмана у бік проспекту Перемоги та на з’їзді з проспекту перемоги в бік вулиці Олександра Дорошенка.



Зокрема ускладнено рух транспорту через ремонтні роботи на вулиці Глибочицькій, поблизу станції метро Героїв Дніпра та Мінської, а також на Володимирському узвозі.

Що стосується ситуації на столичних мостах, то на Північному та Дарницькому, Південному мостах рух ускладнений лише в бік центру, а на мосту Патона – в обидва боки. На мосту Метро можна проїхати вільно.



Як раніше повідомляв УНН, Киян попередили про ускладнення погодних умов у середу, 6 лютого, - паморозь та ожеледь.