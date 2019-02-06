Киев заснежило, транспорт остановился в пробках

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74304 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100384 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134966 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133582 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131323 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125840 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163108 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117900 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141489 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145323 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев заснежило, транспорт остановился в пробках

Киев заснежило, транспорт остановился в пробках

Киев  •  УНН

 • 11933 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 9:05 в центре Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта, где-то через ремонтные работы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Максимальный уровень заторов наблюдается на бульваре Тараса Шевченко и Леси Украинский, улицы Крещатик, Льва Толстого, Борщаговской, Олеся Гончара, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, Генерала Ватунина, Ярославов Вал, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Костельной, Саксаганского, Михайловской, Владимирской, Большой Житомирской, Набережном шоссе, улице Институтской и Парковой дороге, Михаила Омельяновича-Павленко и Набережно-Рыбальской, Шелковичной, Бассейной, Большой Васильковской, Семена Скляренко а Юрия Ильенко и Антоновича.

Также высокий уровень заторов - на улице Жилянской и Борщаговской, Богатырской, Дегтяревской, Татарской, Короленковской, Бульварно-Кудрявской, Евгения Коновальца, Лаврской, Московской, Ивана Мазепы, аллеи Героев Крут и Петровской аллеи, Кловском спуске, улице Владимира Винниченко, Ивана Франко, Павловской, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, Николая Лысенко, Ивана Огиенко, Николая Гринченко, бульваре Дружбы народов, проспекте Степана Бандеры и Валерия Лобановского, Новоконстантиновской, а также на Краснозвездном проспекте.

Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге.

На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте и проспекте Освободителей, Русановской набережной и бульваре Перова, на улице Гната Хоткевича, Здолбуновской, Братиславской, Магнитогорской и Красноткацкой, Дарницком и Харьковском шоссе, проспекте Николая Бажана, Юрия Гагарина, Петра Григоренко и на проспекте соборности, улице Митрополита Андрея Шептицкого, Архитектора Вербицкого, Михаила Драгоманова, Григория Ващенко, Евгения Сверстюка.

В то же время движение перекрыто на Лукьяновском переулке, на улице Шелковичная, что возле станции метро Дворец Спорта, по улице Академика Туполева, на части проезжей участка на проспекте Оболонский возле станции метро Героев Днепра, а также на двух участках возле станции метро Шулявская: на с съезде с улицы Вадима Гетьмана в сторону проспекта Победы и на съезде с проспекта победы в сторону улицы Александра Дорошенко.

В частности затруднено движение транспорта из-за ремонтных работ на улице Глыбочицкой, возле станции метро Героев Днепра и Минской, а также на Владимирском спуске.

Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном и Дарницком, Южном мостах движение затруднено только в сторону центра, а на мосту Патона - в обе стороны. На мосту Метро можно проехать свободно.

Как ранее сообщал Киевлян предупредили об осложнении погодных условий в среду, 6 февраля, - изморозь, гололед.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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