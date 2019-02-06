Киев заснежило, транспорт остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 9:05 в центре Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта, где-то через ремонтные работы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Максимальный уровень заторов наблюдается на бульваре Тараса Шевченко и Леси Украинский, улицы Крещатик, Льва Толстого, Борщаговской, Олеся Гончара, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, Генерала Ватунина, Ярославов Вал, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Костельной, Саксаганского, Михайловской, Владимирской, Большой Житомирской, Набережном шоссе, улице Институтской и Парковой дороге, Михаила Омельяновича-Павленко и Набережно-Рыбальской, Шелковичной, Бассейной, Большой Васильковской, Семена Скляренко а Юрия Ильенко и Антоновича.
Также высокий уровень заторов - на улице Жилянской и Борщаговской, Богатырской, Дегтяревской, Татарской, Короленковской, Бульварно-Кудрявской, Евгения Коновальца, Лаврской, Московской, Ивана Мазепы, аллеи Героев Крут и Петровской аллеи, Кловском спуске, улице Владимира Винниченко, Ивана Франко, Павловской, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, Николая Лысенко, Ивана Огиенко, Николая Гринченко, бульваре Дружбы народов, проспекте Степана Бандеры и Валерия Лобановского, Новоконстантиновской, а также на Краснозвездном проспекте.
Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге.
На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте и проспекте Освободителей, Русановской набережной и бульваре Перова, на улице Гната Хоткевича, Здолбуновской, Братиславской, Магнитогорской и Красноткацкой, Дарницком и Харьковском шоссе, проспекте Николая Бажана, Юрия Гагарина, Петра Григоренко и на проспекте соборности, улице Митрополита Андрея Шептицкого, Архитектора Вербицкого, Михаила Драгоманова, Григория Ващенко, Евгения Сверстюка.
В то же время движение перекрыто на Лукьяновском переулке, на улице Шелковичная, что возле станции метро Дворец Спорта, по улице Академика Туполева, на части проезжей участка на проспекте Оболонский возле станции метро Героев Днепра, а также на двух участках возле станции метро Шулявская: на с съезде с улицы Вадима Гетьмана в сторону проспекта Победы и на съезде с проспекта победы в сторону улицы Александра Дорошенко.
В частности затруднено движение транспорта из-за ремонтных работ на улице Глыбочицкой, возле станции метро Героев Днепра и Минской, а также на Владимирском спуске.
Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном и Дарницком, Южном мостах движение затруднено только в сторону центра, а на мосту Патона - в обе стороны. На мосту Метро можно проехать свободно.
Как ранее сообщал Киевлян предупредили об осложнении погодных условий в среду, 6 февраля, - изморозь, гололед.